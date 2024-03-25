МАГАТЭ проверяет защищенность самой мощной в мире АЭС от терактов

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступили к проверке самой мощной в Японии и мире АЭС «Касивадзаки-Карива», расположенной в префектуре Ниигата, сообщает телеканал NHK.

Инспекция продлится до начала апреля. Агентство проверит оборудование и инфраструктуру, имеющую отношение к защите от террористических атак. В этой области на АЭС в последние годы выявлен ряд несоответствий установленным протоколам, что фактически привело к запрету эксплуатации станции в 2021 году.

Более чем за два года оператор объекта Tokyo Electric Power добился прогресса в совершенствовании безопасности АЭС. Японский регулятор в конце прошлого года снял запрет на эксплуатацию станции, но для ее перезапуска необходимо согласие местных властей. Предполагается, что МАГАТЭ поможет убедить их в безопасности объекта и окончательно решить вопрос с возобновлением эксплуатации.

АЭС «Касивадзаки-Карива» расположена на берегу Японского моря. Она находится на первом месте в мире по совокупной мощности семи реакторов, которая превышает 8,2 тыс. мегаватт. Правительство Японии решило пересмотреть политику, предусматривающую отказ от строительства новых АЭС, и активизировать работу по перезапуску реакторов, остановленных после аварии на станции «Фукусима-1» в 2011 году. В список попали шестой и седьмой энергоблоки АЭС «Касивадзаки-Карива».