Совет прессы Азербайджана осудил пропагандиста Соловьева |
СГБ задержала планировавшего теракты мужчину. Аскеров также готовил покушение на главу Лянкярана (видео) |
Все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» арестованы (обновлено, фото, видео) |
Украина готовит новые операции в Крыму |
Слухи о поставках азербайджанской оборонной продукции в Украину опровергнуты |
Застрелился азербайджанский военнослужащий |
Теракт в «Крокусе»: погибли 137 человек, пострадали 182 (обновлено, фото, видео) |
Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» героем, пытаясь спасти напуганных людей (видео) |
Исламисты нанесли ракетный удар по американской базе в Сирии |
Главное Мир

Больше всего миллиардеров проживает в Китае, США и Индии

Больше всего миллиардеров проживает в Китае, США и Индии

Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского аналога Forbes, сообщает ТААС со ссылкой на деловое издание Hurun.

Состояние миллиардера, по данным Hurun, за год выросло на 47% и достигло 235 млрд долларов. Второе место в рейтинге занял основатель и глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием 187 млрд долларов. На третьей строчке разместился Бернар Арно – президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Его состояние оценивается примерно в 177 млрд долларов.

Богатейшим человеком Китая, как и в 2023 году, в рейтинге признан владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu Чжун Шаньшань с состоянием в 450 млрд юаней (62 млрд долларов). В глобальном рейтинге 2024 года китайский миллиардер разместился на 21 месте.

Согласно данным издания, в мире в настоящее время насчитывается 3 279 долларовых миллиардеров. Их число за последний год увеличилось на 167, а общее состояние выросло на 9%, до 15 трлн долларов. Большая часть миллиардеров проживает в Китае – 814. На втором месте разместились США. Там, по версии издания, 800 миллиардеров, а на третьем месте оказалась Индия – 271.

Основными источниками богатства за последний год, указали в Hurun, стали сфера финансов, сектор потребления, производство напитков и продуктов питания, а также недвижимость.

Теги:
Из этой рубрики
Москва – Париж - другие: чей корабль затонет первым?
Мир

Москва – Париж – другие: чей корабль затонет первым?

2024/03/25, 17:16
В Петербурге из торгового дома "Пассаж" эвакуировали посетителей после звонка
Мир

В Петербурге из торгового дома «Пассаж» эвакуировали посетителей после звонка

2024/03/25, 17:10
Во Франции почти каждый месяц пресекают по теракту
Мир

Во Франции почти каждый месяц пресекают по теракту

2024/03/25, 17:00
Китайские госучреждения заменят все иностранные компьютеры местными
Мир

Китайские госучреждения заменят все иностранные компьютеры местными

2024/03/25, 16:52
Россия отвергла планы США по расширению континентального шельфа
Мир

Россия отвергла планы США по расширению континентального шельфа

2024/03/25, 16:45
В Кыргызстане рекомендовали своим гражданам временно не посещать Россию
Мир

В Кыргызстане рекомендовали своим гражданам временно не посещать Россию

2024/03/25, 16:33
В Петербурге берут под особый контроль места проживания мигрантов
Мир

В Петербурге берут под особый контроль места проживания мигрантов

2024/03/25, 16:20
Премьер Грузии выразил надежду на заключение мира между Баку и Ереваном
Мир

Премьер Грузии выразил надежду на заключение мира между Баку и Ереваном

2024/03/25, 16:12
В Москве из консультативно-диагностического центра экстренно эвакуировали 900 человек
Мир

В Москве из консультативно-диагностического центра экстренно эвакуировали 900 человек

2024/03/25, 16:00