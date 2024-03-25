В апреле можно будет купить билеты на автобусные рейсы в Карабах

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Билеты на апрель на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), поступят в продажу 27 марта в 11:00, сообщили в Агентстве наземного транспорта.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az

При покупке автобусного билета гражданам необходимо будет ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнен 691 рейс, 28 227 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории.