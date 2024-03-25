Из-за неадекватного пассажира самолет летевший в Стамбул сел в Волгограде

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Самолет «Аэрофлота» Boeing 737–800, который вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Стамбул, вынужденно сел в Волгограде из-за неадекватного поведения пассажира, сообщает местное издание V1 со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолет благополучно приземлился в 10:50.

Очевидцы, которые были на борту самолета, сообщили изданию, что пассажир летел в салоне бизнес-класса, капитан назвал его поведение «деструктивным».

«Мужчина не буянил, не дебоширил, спокойно оделся и в сопровождении полиции вышел. Возможно, мужчина просто что-то сказал лишнее», — сказали собеседники.