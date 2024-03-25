Вернет ли Европа всеобщую воинскую повинность?

152 Просмотров

Европейские страны должны вернуть обязательную военную службу и увеличить расходы на оборону до уровня времен холодной войны, высказал мнение президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times (FT).

«Необходимо серьезно обсудить вопрос воинской] повинности», – отметил он.

По его словам, это поможет справиться с проблемами при пополнении личного состава вооруженных сил стран Европы, несмотря на то что военное руководство предпочитает полностью профессиональные войска.

«С большинством союзников по НАТО мы должны быть откровенны: нам придется вернуться к расходам времен холодной войны», – добавил Ринкевичс.

В свою очередь президент Эстонии Алар Карис указал в комментарии FT на возможность введения специального налога, который позволил бы финансировать растущие военные расходы европейских стран и довести их до уровня США.

Как отмечает издание, власти Латвии вернули воинскую обязанность в прошлом году, Эстония же только рассматривает эту инициативу.