СГБ задержала планировавшего теракты мужчину. Аскеров также готовил покушение на главу Лянкярана (видео) |
Все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» арестованы (обновлено, фото, видео) |
Украина готовит новые операции в Крыму |
Слухи о поставках азербайджанской оборонной продукции в Украину опровергнуты |
Застрелился азербайджанский военнослужащий |
Теракт в «Крокусе»: погибли 137 человек, пострадали 182 (обновлено, фото, видео) |
Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» героем, пытаясь спасти напуганных людей (видео) |
Исламисты нанесли ракетный удар по американской базе в Сирии |
Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» вместе со своей женой Лилит Исраелян |
Главное Мир

Вернет ли Европа всеобщую воинскую повинность?

Вернет ли Европа всеобщую воинскую повинность?

Европейские страны должны вернуть обязательную военную службу и увеличить расходы на оборону до уровня времен холодной войны, высказал мнение президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times (FT).

«Необходимо серьезно обсудить вопрос воинской] повинности», – отметил он.

По его словам, это поможет справиться с проблемами при пополнении личного состава вооруженных сил стран Европы, несмотря на то что военное руководство предпочитает полностью профессиональные войска.

«С большинством союзников по НАТО мы должны быть откровенны: нам придется вернуться к расходам времен холодной войны», – добавил Ринкевичс.

В свою очередь президент Эстонии Алар Карис указал в комментарии FT на возможность введения специального налога, который позволил бы финансировать растущие военные расходы европейских стран и довести их до уровня США.

Как отмечает издание, власти Латвии вернули воинскую обязанность в прошлом году, Эстония же только рассматривает эту инициативу.

Теги:
Из этой рубрики
Сколько человек сумели спастись из «Крокуса» во время теракта?
Мир

Сколько человек сумели спастись из «Крокуса» во время теракта?

2024/03/25, 13:32
Из-за неадекватного пассажира самолет летевший в Стамбул сел в Волгограде 
Мир

Из-за неадекватного пассажира самолет летевший в Стамбул сел в Волгограде 

2024/03/25, 13:11
Правительство Молдовы отреагировало на удар по вертолету в Тирасполе
Мир

Правительство Молдовы отреагировало на удар по вертолету в Тирасполе

2024/03/25, 13:00
Состоится голосование СБ ООН по ситуации в Газе
Мир

Состоится голосование СБ ООН по ситуации в Газе

2024/03/25, 12:52
El País пишет о завербованном ЦРУ сотруднике разведцентра Испании
Мир

El País пишет о завербованном ЦРУ сотруднике разведцентра Испании

2024/03/25, 12:42
The Economist про сотрудничество России, Ирана и Китая
Мир

The Economist про сотрудничество России, Ирана и Китая

2024/03/25, 12:21
Исполнителям теракта в «Крокусе» не может быть вынесена смертная казнь
Мир

Исполнителям теракта в «Крокусе» не может быть вынесена смертная казнь

2024/03/25, 11:43
Растут цены на нефть
Мир

Растут цены на нефть

2024/03/25, 11:20
Вернет ли Европа всеобщую воинскую повинность?
Мир

Вернет ли Европа всеобщую воинскую повинность?

2024/03/25, 11:00