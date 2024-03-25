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Расходы Эстонии на оборону превысят 3% ВВП

Расходы Эстонии на оборону превысят 3% ВВП

Эстония намерена в ближайшие годы вкладывать в оборону более 3% валового внутреннего продукта, поскольку считает это важным, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в ходе начавшегося в понедельник визита в США.

«Эстония понимает важность инвестиций в оборону, поэтому наши расходы в нее в ближайшие годы составят более 3% ВВП», – цитирует пресс-служба МИД страны слова министра.

По его словам, выделение помощи в области безопасности странам Балтии, одобренное Конгрессом США на прошлой неделе, доказывает, что Соединенные Штаты твердо привержены обеспечению безопасности Эстонии.

«Если помощь США в области безопасности будет добавлена к нашему собственному оборонному бюджету, мы сможем укрепить нашу независимую обороноспособность быстрее, чем планировалось», – подчеркнул Цахкна.

Закон о государственном финансировании, одобренный Конгрессом США в пятницу, предусматривает выделение $228 млн на помощь странам Балтии в области безопасности. Деньги будут выделены из Балтийской инициативы безопасности (BSI), которая была создана в 2020 году с целью развития независимой обороноспособности и оперативной совместимости стран Балтии. Точная сумма, которая будет выделена Эстонии, станет известна осенью этого года.

Помимо Балтийской инициативы по безопасности, США поддерживают своих союзников, в том числе Эстонию, через программу иностранного военного финансирования (FMF) министерства иностранных дел. В этом году в рамках этой программы США выделили Эстонии $47,3 млн. Рекордные ассигнования FMF в 2022 году в размере $140,5 млн были использованы Эстонией в основном на приобретение систем залпового огня HIMARS.

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