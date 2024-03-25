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В Новосибирске неизвестные пытались поджечь магазины товаров для военных

В Новосибирске неизвестные пытались поджечь магазины товаров для военных

В Новосибирске неизвестные пытались поджечь магазины товаров для военных, сообщает РБК со ссылкой на начальника регионального ГУ МЧС России Виктора Орлова. Об этом он рассказал на оперативном совещании в правительстве.

По информации Орлова, ночью неизвестные граждане предприняли попытки поджога. От их действий никто не пострадал, заверил начальник новосибирского МЧС.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, распространения горения внутрь помещений не произошло. Помощь подразделений пожарной охраны не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области арестовали женщину, пытавшуюся поджечь здание банка. Фигурантка пробудет под стражей до 31 марта.

Ее заподозрили в преступлении по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») Уголовного кодекса России.

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