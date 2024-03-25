Лидер турецкой партии обвинил Байдена в причастности к резне в «Крокусе»

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Соединённые Штаты и лично глава Белого дома Джозеф Байден имеют прямое отношение к чудовищному теракту в подмосковном «Крокус сити холле». О причастности Вашингтона к произошедшему заявил лидер турецкой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек.

По словам парламентария, Запад неспроста инициировал активные поиски заказчика кровавой бойни, обвинив в произошедшем ИГИЛ. Тем самым Вашингтон попросту хочет запудрить всем мозги и отвести от себя подозрения, считает глава политсилы.

«Это, несомненно, «миссия по безопасности». Безопасности ногтей и клыков глубинного государства США, конечно же! Болтовня о личности террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена», — поделился Перинчек с РИА «Новости»