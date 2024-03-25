Все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» арестованы (обновлено, фото, видео) |
Украина готовит новые операции в Крыму |
Слухи о поставках азербайджанской оборонной продукции в Украину опровергнуты |
Застрелился азербайджанский военнослужащий |
Теракт в «Крокусе»: погибли 137 человек, пострадали 182 (обновлено, фото, видео) |
Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» героем, пытаясь спасти напуганных людей (видео) |
Исламисты нанесли ракетный удар по американской базе в Сирии |
Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» вместе со своей женой Лилит Исраелян |
Украина уничтожила в Севастополе 2 крупных корабля и самолеты (обновлено, фото, видео) |
Главное Мир

Лидер турецкой партии обвинил Байдена в причастности к резне в «Крокусе»

Лидер турецкой партии обвинил Байдена в причастности к резне в "Крокусе"

Соединённые Штаты и лично глава Белого дома Джозеф Байден имеют прямое отношение к чудовищному теракту в подмосковном «Крокус сити холле». О причастности Вашингтона к произошедшему заявил лидер турецкой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек.

По словам парламентария, Запад неспроста инициировал активные поиски заказчика кровавой бойни, обвинив в произошедшем ИГИЛ. Тем самым Вашингтон попросту хочет запудрить всем мозги и отвести от себя подозрения, считает глава политсилы.

«Это, несомненно, «миссия по безопасности». Безопасности ногтей и клыков глубинного государства США, конечно же! Болтовня о личности террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена», — поделился Перинчек с РИА «Новости»

Теги:
Из этой рубрики
Все четверо фигурантов дела о теракте в "Крокусе" арестованы (обновлено, фото, видео)
Мир

Все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» арестованы (обновлено, фото, видео)

2024/03/25, 02:17
Лидер турецкой партии обвинил Байдена в причастности к резне в "Крокусе"
Мир

Лидер турецкой партии обвинил Байдена в причастности к резне в «Крокусе»

2024/03/25, 02:02
Лунный модуль США вышел из строя
Мир

Лунный модуль США вышел из строя

2024/03/25, 01:58
«Аль-Каида» хотела прикончить Клинтона
Мир

«Аль-Каида» хотела прикончить Клинтона

2024/03/25, 01:27
Гутерриш осудил бои в Газе во время Рамадана
Мир

Гутерриш осудил бои в Газе во время Рамадана

2024/03/25, 01:20
Польша укрепляет восточную границу
Мир

Польша укрепляет восточную границу

2024/03/25, 01:11
Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего
Мир

Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего

2024/03/25, 01:07
Компания BMW показала концепт электрокара (фото)
Мир

Компания BMW показала концепт электрокара (фото)

2024/03/25, 01:00
Германия на фоне резни в Подмосковье опасается террористов ИГИЛ
Мир

Германия на фоне резни в Подмосковье опасается террористов ИГИЛ

2024/03/25, 00:56