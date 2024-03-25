Польша укрепляет восточную границу

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Польша усилит присутствие армии в восточных регионах, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает PAP.

Речь идет о Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах. Они граничат с Беларусью, Литвой, Украиной и Калининградской областью России.

Армия планирует, среди прочего, заняться строительством новых объектов для «укрепления безопасности, защиты каждого нашего соотечественника и каждого клочка земли», рассказал министр. По его словам, активизируется и организация системы гражданской обороны.

«Я говорю это не для того, чтобы напугать, а чтобы сдержать наших противников», — сказал Косиняк-Камыш.