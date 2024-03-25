Политолог: Теракт в «Крокусе» для Украины не имеет никакого смысла

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Украинский блогер, политический обозреватель и журналист Денис Казанский прокомментировал в своем тг- канале зазвучавшие в России массовые обвинения в адрес Украины в причастности к организации теракта в «Крокусе».

«То, что массовое убийство в Москве совершили не украинцы и не русские из РДК – было сразу понятно любому адекватному человеку.

Стрелки – почти наверняка смертники, а украинцы и русские так не работают. Кроме того, для Украины это не имеет вообще никакого смысла. Ничего кроме вреда такая акция точно не принесла бы», – написал он.

«По почерку понятно, что нападение совершили то ли игиловцы, то ли другая схожая организация. Теперь это подтверждают и сообщения мировых СМИ, и свидетельские показания. Расстрел совершили люди, говорившие не на русском. Пишут, что таджики.

Но российская пропаганда моментально бросилась использовать массовое убийство своих граждан для разжигания ненависти к украинцам», – добавил Казанский.