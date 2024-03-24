Альфред Кох: Киев послал эмиссаров из Вашингтона

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Бывший вице-премьер России Альфред Кох в своем тг-канале высказался об очередном ударе Украины по объектам переработки нефти в России.

«Украины опять атаковала российские НПЗ. В этот раз им оказался Куйбышвский НПЗ. Беспилотник попал прямиком в колонну по первичной переработке нефти. Начался грандиозный пожар. Завод, который перерабатывает 6,7 млн.тонн нефти в год (3,6% всех мощностей по переработке нефти в России), гарантировано встал на ремонт на несколько месяцев», – отметил он.

«Это означает, что Киев послал эмиссаров из Вашингтона с их идеями прекратить подобного рода атаки на российскую инфраструктуру войны. Что, разумеется, с военной точки зрения, абсолютно правильно», – добавил Кох.