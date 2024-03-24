Коротченко поддержал возвращение к смертной казни в России

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Теракт в «Крокус сити холле» делает актуальным вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь за терроризм.

Об этом заявил в воскресенье известный военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Безусловно, учитывая резонанс и масштаб теракта в «Крокус сити холле», возникает вопрос о дискуссии по отмене моратория на смертную казнь за преступления террористического характера», – приводит РИА Новости его слова.

Аналитик предположил, что этот вопрос будет обсуждаться, российская власть рассмотрит целесообразность данной меры.

«Как минимум тот факт, что погибло такое количество людей, ставит вопрос о соразмерности наказания», – отметил он.