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Первый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован (обновлено, фото, видео)

Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" арестован (обновлено, фото, видео)

00:21 Басманный суд города Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Далерджона Мирзоева на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 22 мая.

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25/03 00:08 Рассмотрение вопроса об аресте фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» проходит в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Двум фигурантам дела о нападении на «Крокус Сити Холл» предъявили обвинение в совершении террористического акта.

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23:57 Второй фигурант дела доставлен в зал Басманного суда.

Саидакрами Муродали Рачабализода в зале суда, 1994 года рождения. Он женат, есть ребёнок.

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23:35 В воскресенье, 24 марта, в Басманный районный суд Москвы доставили предполагаемых участников теракта в «Крокус Сити Холле», передает РБК. Следствие ходатайствует об аресте этих мужчин по обвинению в терроризме (ст. 205 УК). Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предполагает пожизненное лишение свободы.

Первый обвиняемый по делу — Далерджон Баротович Мирзоев, второй — Саидакрами Муродали Рачабализода.

Мухаммадсобиру Файзову 19 лет. Во время задержания он получил ранение, и теперь его глаз не закрывается. Файзов в конце прошлого года работал в парикмахерских Ивановской области — сначала в Иваново, потом в Тейково. Владелица парикмахерской в Тейково сообщила журналистам, что он проработал меньше трех месяцев и в январе уволился. Никаких подозрений он не вызывал.

Шамсуддин Фаридуни сообщил, что 4 марта прилетел из Турции, куда ездил «ради документов». На вопрос силовиков, что он делал в «Крокус Сити Холле», он сообщил: «Застрелил людей за деньги». По его словам, за это ему обещали 500 тыс. рублей, половину из которых ему перевели авансом на банковскую карту.

Задержанный рассказал, что зарегистрировался в телеграмме на урок проповедника. Задание он получил от его помощника. С организаторами теракта Фаридуни также общался через этот мессенджер.

Раджаб Ализаде, которому, по его словам, 30 лет, признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область вместе с подельниками. Однако говорил он путано. При задержании ему сильно повредили ухо.

Еще один задержанный Саидарками Рачабализода давал показания через переводчика. Террорист сообщил, что жил в гостинице в районе Дмитровского шоссе. С ним проживал мужчина по имени Мухамад. Машину, на которой они приехали в «Крокус Сити Холл», он купил у некого Абдулло.

Во время заседания стало известно, что подозреваемый женат и у него четверо детей

Ему предъявлено обвинение по части третьей статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда.

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