Генконсул Азербайджана почтил память жертв теракта в «Крокусе» (фото)

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Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов возложил цветы к импровизированному мемориалу и оставил запись в Книге памяти о погибших во время теракта в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генконсульства Азербайджана в России.

В Санкт-Петербурге, перед зданием Российской национальной библиотеки в день общенационального траура организовано место, куда горожане несут цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле». В самом здании библиотеки открыта Книга скорби.

Генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге С.Гасымов возложил цветы и оставил слова соболезнования и поддержки в Книге памяти.