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«Если нефть исчезнет»… Генсек ОПЕК категорически против отказа от нее

"Если нефть исчезнет"... Генсек ОПЕК категорически против отказа от нее

Отказ от нефти по климатическим соображениям может, в частности, привести к сокращению производства продуктов питания, медикаментов, а также оборудования для возобновляемых источников энергии. Такое мнение выразил генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс.

«В последние годы звучит много голосов, призывающих отказаться от нефти под предлогом защиты окружающей среды», – сказал он в интервью Кувейтскому информационному агентству. Генсек ОПЕК назвал такие призывы «неправильными и нереалистичными», указав, что нефть составляет 31% мирового энергетического баланса. Он отметил, что нефть играет важнейшую роль в мировой экономике и стала неотъемлемой частью повседневной жизни.

«Если нефть исчезнет, это повлияет на производство оборудования для возобновляемых источников энергии, такого как ветряные турбины и солнечные панели, потому что их производство связано с нефтепродуктами», – считает генсек ОПЕК. По словам аль-Гайса, отказ от нефти может негативно повлиять на автомобильный, морской и воздушный транспорт, производство продуктов питания, фармацевтических препаратов и медицинских принадлежностей, а также привести к отсутствию мыла и зубной пасты.

Аль-Гайс добавил, что сообщения о том, что спрос на нефть достигнет пика к 2030 году, основаны на призывах к отказу от ископаемого топлива в целом. По прогнозам ОПЕК, к 2045 году мировой спрос на нефть при базовом сценарии достигнет 116 млн баррелей в сутки (б/с), при одном из альтернативных сценариев – 120 млн б/с. «Чтобы обеспечить необходимые поставки нефти, к 2045 году нам нужно инвестировать около $14 трлн в различные сектора нефтяной промышленности», – считает генсек ОПЕК.

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