Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» вместе со своей женой Лилит Исраелян

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Погибший во время теракта в «Крокусе» азербайджанец Вугар Гусейнов был на концерте вместе со своей супругой Лилит Исраелян. Об этом сообщает «Регнум».

«Вугар и Лилит давно мечтали сходить на концерт группы. В тот день они предупредили близких, что пару часов не будут на связи, чтобы их никто не беспокоил», – рассказали близкие Лилит.

После первых сообщений о теракте в «Крокус Сити Холле» телефоны обоих перестали отвечать на звонки. Позже в опубликованных списках погибших родственники нашли имя Вугара, а Лилит числилась пропавшей без вести. Но сегодня появилась информация, что и она погибла.

У Вугара и Лилит остался полуторагодовалый ребёнок, который сейчас находится у бабушки и дедушки. Малыш ещё не знает о смерти родителей. Супруги работали в аэропорту Внуково.