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ЕС более чем вдвое нарастил поставки нефтепродуктов в Азербайджан

ЕС более чем вдвое нарастил поставки нефтепродуктов в Азербайджан

Страны Европейского союза в январе 2024 года экспортировали в Азербайджан около 2 тыс. тонн нефтепродуктов, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В денежном выражении поставки выросли в 2 раза, примерно до 4,5 млн евро.

Среди стран Евросоюза в тройку крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Азербайджан в январе 2024 года вошли: Греция – 754 т (рост в 31 раз год к году) на 0,5 млн евро (рост в 23 раза), Германия – 457 т (рост на 51,1%) на 1,9 млн евро (рост на 75,3%), и Нидерланды – 155 т (рост в 8,1 раза) на 0,5 млн евро (рост в 7,1 раза).

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