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Эмин Агаларов попал в здание «Крокуса» через 40 минут после начала стрельбы

Эмин Агаларов попал в здание "Крокуса" через 40 минут после начала стрельбы

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, сообщил, что он и руководство концертного зала «Крокус сити холл» провели в комплексе около получаса после нападения. Об этом он рассказал ТАСС.

«Вместе с сотрудниками МЧС и директором «Крокус сити холла» Романом Грачевым, я лично попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. Мы заходили внутрь несколько раз и провели там более 30 минут, прошли все эвакуационные коридоры, которые не были задымлены на тот момент», – сказал он.

Агаларов добавил, что сотрудникам удалось попасть на четвертый этаж комплекса и выломать дверь серверной, чтобы спасти носители с видеозаписями камер наблюдения, которые позже помогли следствию найти террористов.

«На тот момент повсюду уже лежали тела расстрелянных террористами людей. Сотрудники «Крокус сити холла» вместе со спасателями и моей личной охраной помогали выносить тела на улицу, в попытке спасти тех, кого еще можно», – указал он.

По наблюдениям Агаларова, террористы стреляли на поражение – в живот и голову, что сказалось на количестве жертв. Пытающиеся спрятаться от выстрелов в укромных местах, погибли при пожаре, продолжил он. «Даже при работе сотен спасателей, за считанные минуты найти всех, кто прятался, было просто технически невозможно», – подчеркнул собеседник агентства.

Вместе с тем система пожарной безопасности сработала вовремя и двери были разблокированы, благодаря чему многим людям удалось выбраться, указал Агаларов. Все гидранты имели давление, и пожарным было легко к ним подключиться, чтобы тушить огонь, продолжил он. Спринклерная система пожаротушения также работала в штатном режиме, а некоторые помещения концертного зала остались целыми. «Например, музей Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал, хотя обычно при таких пожарах сгорает все дотла», – заключил Агаларов.

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