Пашинян рассказал об «исторической миссии» своего окружения

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Правительство Армении хочет создать ситуацию, в которой война станет невозможной.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания инициативной группы партии «Гражданский договор» в Гюмри.

«Наша политическая цель — создать вокруг нашей страны ситуацию, которая сделает войну невозможной. Это очень сложная проблема, чрезвычайно трудная проблема, и здесь нам всем огромное терпение», – сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что правящая политическая сила должна создать такую атмосферу, чтобы никто в партийной среде не боялся высказывать какие-либо идеи.

«Это очень важная вещь, потому что даже если я сейчас скажу что-то очень неправильное, высказывание поможет мне осознать, что то, что я сказал, неправильно, и если я не выскажусь, то останусь при собственном убеждении, что моя мысль верна, у меня есть идея, но атмосфера не такая, чтобы я мог эту идею выразить и решить тысячи вопросов», – сказал премьер-министр.

«Один из подходов следующий – мы всеми возможными способами противимся переходу от исторической Армении к реальной, говоря, что это невозможно и неприемлемо […], а второй подход заключается в том, что мы считаем исторической необходимостью переход от исторической Армении к реальной, фиксируя Республику Армению как зону ответственности нашего правительства, обеспечивая безопасность, благоденствие, экономическое развитие и счастье реальной Армении. Мое восприятие и оценка заключается в том, что мы должны пойти по этому пути», – – заявил премьер Армении.