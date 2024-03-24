Макрон боится покушений и усиливает свою охрану

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Службы безопасности Елисейского дворца работают в усиленном режиме на фоне опасений за жизнь президента страны Эмманюэля Макрона, который в последнее время отмечается провокационными заявлениями и прилагает большие усилия к противостоянию с Россией. Об этом сообщает журнал Marianne со ссылкой на источники в службах безопасности.

«В последнее время он провоцирует настолько, что сам боится. Прошлым летом он нанял крупных ребят, которые сопровождают его повсюду», – поделился с корреспондентом издания «источник, находящийся в центре обеспечения безопасности» главы государства.