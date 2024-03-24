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Прихожане московской Соборной мечети молились за погибших и раненых в «Крокусе»

Прихожане московской Соборной мечети молились за погибших и раненых в "Крокусе"

Коллективные молитвы за погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» вознесли в день общенационального траура духовенство Духовного управления мусульман (ДУМ) России и прихожане московской Соборной мечети.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, слова которого приводятся в Telegram-канале ДУМ, отметил, что молитвы в благословенный месяц Рамадан возносятся для того, чтобы возмездие настигло тех, кто стоит за этим терактом.

«И, безусловно, мы молим и просим Всевышнего, чтобы он даровал терпение всем и каждому, в особенности тем, кто оказался в эпицентре этих событий», — сказал он.

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