Число пострадавших в «Крокусе» достигло 180 (обновлено, видео) |
СМИ: Россия сохранила в Черном море лишь 7 десантных кораблей |
Стрельба и взрыв у участка полиции в Ереване, есть пострадавшие (обновлено, фото, видео) |
Число жертв в «Крокусе» составило 137 человек |
Конгресс FLNKS отметил поддержку Азербайджана в борьбе с французским колониализмом |
Женщина поднялась в самолет в «Шереметьево» и пошутила о бомбе (обновлено) |
Как террористы покидали «Крокус» (видео) |
Украина уничтожила в Севастополе 2 крупных корабля и самолеты (обновлено, видео) |
Президент Алиев созвонился с Путиным и выразил соболезнования |
Главное Политика

Конгресс FLNKS отметил поддержку Азербайджана в борьбе с французским колониализмом

Конгресс FLNKS отметил поддержку Азербайджана в борьбе с французским колониализмом

Известный французский медиаресурс Franceinfo опубликовал статью о 42-м Конгрессе Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS), который прошел 23 марта.

В материале отмечается, что на Конгрессе, среди всего прочего, была подчеркнута поддержка Азербайджаном народа Новой Каледонии в его справедливой борьбе против французского колониализма, сообщает «Репорт».

В мероприятии приняли участие представители всех политических сил FLNKS.

Основной темой обсуждения была стратегия недопущения конституционных поправок, которые позволили бы французам, целенаправленно переселенным в Новую Каледонию французскими властями, участвовать в выборах в Новой Каледонии.

В данном контексте FLNKS направил французскому правительству исключительно ясный сигнал: лидеры Фронта сокрушат попытку продвинуть силой указанную поправку. FLNKS подчеркнул, что в этом вопросе важна поддержка как регионального, так и международного сообщества, включая ООН.

Проект поправки к конституции французского правительства должен быть обсужден сенаторами на открытом заседании 26 марта.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян рассказал об «исторической миссии» своего окружения
Политика

Пашинян рассказал об «исторической миссии» своего окружения

2024/03/24, 18:45
Конгресс FLNKS отметил поддержку Азербайджана в борьбе с французским колониализмом
Политика

Конгресс FLNKS отметил поддержку Азербайджана в борьбе с французским колониализмом

2024/03/24, 16:50
Рахмон позвонил Путину и осудил теракт в Подмосковье
Политика

Рахмон позвонил Путину и осудил теракт в Подмосковье

2024/03/24, 14:24
Президент Алиев созвонился с Путиным и выразил соболезнования
Политика

Президент Алиев созвонился с Путиным и выразил соболезнования

2024/03/24, 14:01
Хавьер Милей поздравил Ильхама Алиева
Политика

Хавьер Милей поздравил Ильхама Алиева

2024/03/23, 22:36
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национальной ассамблеи Гайаны
Политика

Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национальной ассамблеи Гайаны

2024/03/23, 20:55
Спикер парламента Сьерра-Леоне: Азербайджан вдохнул новую жизнь в Движение неприсоединения
Политика

Спикер парламента Сьерра-Леоне: Азербайджан вдохнул новую жизнь в Движение неприсоединения

2024/03/23, 20:14
Сахиба Гафарова выразила соболезнования главам законодательных органов России
Политика

Сахиба Гафарова выразила соболезнования главам законодательных органов России

2024/03/23, 18:15
Джейхун Байрамов выразил соболезнования Сергею Лаврову
Политика

Джейхун Байрамов выразил соболезнования Сергею Лаврову

2024/03/23, 15:33