Ислам Халилов получил футболку, подарки и абонемент на матчи «Спартака» (фото)

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Московский ФК «Спартак» пригласил своего 15-летнего болельщика Ислама Халилова, спасшего более ста человек в «Крокус Сити Холле», на домашний стадион, где подросток познакомился с командой. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В клубе отметили, что мальчик играет в футбол и болеет за «Спартак».

«Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм. Мы также вручили Исламу именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи «Спартака», — сообщили в «Спартаке».