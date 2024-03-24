Число пострадавших в «Крокусе» достигло 180 (обновлено) |
СМИ: Россия сохранила в Черном море лишь 7 десантных кораблей |
Стрельба и взрыв у участка полиции в Ереване, есть пострадавшие (обновлено, фото, видео) |
Число жертв в «Крокусе» составило 137 человек |
Конгресс FLNKS отметил поддержку Азербайджана в борьбе с французским колониализмом |
Женщина поднялась в самолет в «Шереметьево» и пошутила о бомбе (обновлено) |
Как террористы покидали «Крокус» (видео) |
Украина уничтожила в Севастополе 2 крупных корабля и самолеты (обновлено, видео) |
Президент Алиев созвонился с Путиным и выразил соболезнования |
Главное Мир

Ислам Халилов получил футболку, подарки и абонемент на матчи «Спартака» (фото)

Ислам Халилов получил футболку, подарки и абонемент на матчи "Спартака" (фото)

Московский ФК «Спартак» пригласил своего 15-летнего болельщика Ислама Халилова, спасшего более ста человек в «Крокус Сити Холле», на домашний стадион, где подросток познакомился с командой. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В клубе отметили, что мальчик играет в футбол и болеет за «Спартак».

«Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм. Мы также вручили Исламу именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи «Спартака», — сообщили в «Спартаке».

Теги:
Из этой рубрики
Число пострадавших в "Крокусе" достигло 180 (обновлено)
Мир

Число пострадавших в «Крокусе» достигло 180 (обновлено)

2024/03/24, 18:48
Макрон боится покушений и усиливает свою охрану
Мир

Макрон боится покушений и усиливает свою охрану

2024/03/24, 18:35
Прихожане московской Соборной мечети молились за погибших и раненых в "Крокусе"
Мир

Прихожане московской Соборной мечети молились за погибших и раненых в «Крокусе»

2024/03/24, 18:27
Посетителей питерского ТРК эвакуировали
Мир

Посетителей питерского ТРК эвакуировали

2024/03/24, 18:24
Стрельба и взрыв у участка полиции в Ереване, есть пострадавшие (обновлено, фото, видео)
Мир

Стрельба и взрыв у участка полиции в Ереване, есть пострадавшие (обновлено, фото, видео)

2024/03/24, 18:18
Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта в «Крокусе» (видео)
Мир

Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта в «Крокусе» (видео)

2024/03/24, 18:10
Число жертв в "Крокусе" составило 137 человек
Мир

Число жертв в «Крокусе» составило 137 человек

2024/03/24, 18:03
Рэпер Моргенштерн подарил миллион Исламу Халилову
Мир

Рэпер Моргенштерн подарил миллион Исламу Халилову

2024/03/24, 17:35
Женщина поднялась в самолет в "Шереметьево" и пошутила о бомбе (обновлено)
Мир

Женщина поднялась в самолет в «Шереметьево» и пошутила о бомбе (обновлено)

2024/03/24, 16:36