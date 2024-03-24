Израильтяне требуют отставки Нетаньяху

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В Тель-Авиве прошла многотысячная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, проведения досрочных выборов возвращения удерживаемых в секторе Газа израильских пленных. Об этом сообщает «Анадолу».

Аналогичные демонстрации состоялись в Хайфе, Западном Иерусалиме и городе Кесария на севере страны, где расположена резиденция Нетаньяху.

В Тель-Авиве митингующие собрались на улице Каплан, которая стала символом протестов против судебной реформы правительства Нетаньяху. Полиция установила в районе митинга металлические заграждения.

Участники акции держали плакаты с изображением окровавленного лица премьера и с надписями «Министр преступности», «Ты лидер, ты виновен» и «Биби Эскобар».

Между полицейскими и протестующими произошли стычки.