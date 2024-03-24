Украина уничтожила в Севастополе 2 крупных корабля и самолеты (обновлено, видео) |
Президент Алиев созвонился с Путиным и выразил соболезнования |
Возросло число пострадавших в «Крокусе» (обновлено) |
Российская ракета, нацеленная на Украину, вошла в воздушное пространство Польши |
Азербайджан объявил в розыск виновных в геноциде в Баганис Айрым |
Эмин Агаларов: Подвиг этих людей неоценим |
Араз Агаларов: Они хотели заживо сжечь людей (видео) |
Резня в «Крокусе» от первого лица (видео 18+) |
34 года назад армянские фашисты учинили резню в селе Баганис Айрым |
Главное Мир

Израильтяне требуют отставки Нетаньяху

Израильтяне требуют отставки Нетаньяху

В Тель-Авиве прошла многотысячная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, проведения досрочных выборов возвращения удерживаемых в секторе Газа израильских пленных. Об этом сообщает «Анадолу».

Аналогичные демонстрации состоялись в Хайфе, Западном Иерусалиме и городе Кесария на севере страны, где расположена резиденция Нетаньяху.

В Тель-Авиве митингующие собрались на улице Каплан, которая стала символом протестов против судебной реформы правительства Нетаньяху. Полиция установила в районе митинга металлические заграждения.

Участники акции держали плакаты с изображением окровавленного лица премьера и с надписями «Министр преступности», «Ты лидер, ты виновен» и «Биби Эскобар».

Между полицейскими и протестующими произошли стычки.

Теги:
Из этой рубрики
Израильтяне требуют отставки Нетаньяху
Мир

Израильтяне требуют отставки Нетаньяху

2024/03/24, 15:20
Число жертв в Газе достигло 32226
Мир

Число жертв в Газе достигло 32226

2024/03/24, 15:06
Медведев: Ждите, ублюдки!
Мир

Медведев: Ждите, ублюдки!

2024/03/24, 14:38
"Крокус" с высоты птичьего полета (видео)
Мир

«Крокус» с высоты птичьего полета (видео)

2024/03/24, 14:15
Возросло число пострадавших в "Крокусе" (обновлено)
Мир

Возросло число пострадавших в «Крокусе» (обновлено)

2024/03/24, 12:18
У Зеленского раскрыли подоплеку теракта в "Крокусе" (видео)
Мир

У Зеленского раскрыли подоплеку теракта в «Крокусе» (видео)

2024/03/24, 11:55
Новые кадры резни в Подмосковье (видео)
Мир

Новые кадры резни в Подмосковье (видео)

2024/03/24, 10:53
Россия погрузилась в траур
Мир

Россия погрузилась в траур

2024/03/24, 09:56
Эмин Агаларов: Подвиг этих людей неоценим
Мир

Эмин Агаларов: Подвиг этих людей неоценим

2024/03/24, 09:43