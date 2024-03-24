В России задумались об ограничении въезда мигрантов в страну

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Депутат Госдумы России Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в страну на время проведения «спецоперации».

Михаил Шеремет отметил, что с уважением относится к иностранцам, но, по его словам, некоторых из них «вслепую используют, чтобы навредить россиянам».

«Времени, чтобы разобраться, с какими намерениями въезжают люди, у нас, к сожалению, сегодня нет, так как все силы и средства направлены на защиту рубежей нашей страны. Поэтому считаю, что на время проведения «спецоперации» мигранты должны исключить свои переезды в Россию», — заявил он.