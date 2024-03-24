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Азербайджан объявил в розыск виновных в геноциде в Баганис Айрым

Азербайджан объявил в розыск виновных в геноциде в Баганис Айрым

Объявлены в розыск 18 человек, которые, как было доказано, совершили преступления против мира и человечности по эпизоду ​​геноцида в Баганис Айрым.

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана Фирада Алиева.

По его словам, приняты решения о привлечении к ответственности этих лиц в качестве обвиняемых по статьям 103 (Геноцид) и 107 (Депортация или насильственное выселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики: «Решением суда в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде ареста, а документы для обеспечения их розыска направлены в Национальное бюро Интерпола в Азербайджане и Главное управление уголовного розыска МВД Азербайджана. В настоящее время под руководством генерального прокурора Азербайджанской Республики, государственного советника юстиции первого ранга Кямрана Алиева в этом направлении продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия. Лица, совершившие преступления против мира и человечности, обязательно будут наказаны».

Глава пресс-службы заявил, что во время этих событий 10 человек, в том числе трое женщин и 39-дневный ребенок, были убиты с особой жестокостью, а два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

«При этом 12 жилых домов были разграблены и сожжены, а 438 жителей села были насильственно выселены с законных мест проживания без оснований, предусмотренных международным правом и законами Азербайджана», – отметил он.

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