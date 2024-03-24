Россия погрузилась в траур

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24 марта в России начался общенациональный траур по погибшим в результате теракта в «Крокус сити холле», который унёс жизни более 130 человек. Его объявил президент России Владимир Путин. При этом в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур — с 23 по 25 марта.

По всей стране на зданиях загранучреждений будут приспущены государственные флаги РФ. Также сегодня их уже приспустили в аннексированной Запорожской области Украины.

При этом в Минкультуры объявили о решении отменить массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни.