34 года назад армянские фашисты учинили резню в селе Баганис Айрым

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24 марта 1990 года с целью уничтожения азербайджанцев как этнической группы, а также изгнания сельских жителей незаконные армянские вооруженные формирования, грубо нарушив установленные нормы международного права и законы Азербайджана, проникли на военной технике, боевых и специальных транспортных средствах в село Баганис Айрым Газахского района с различных направлений с территории Армении.

Они подвергли село шквальному огню из крупнокалиберного огнестрельного оружия, пулеметов, автоматов, гранатометов, убивая мирных жителей села на улицах и в собственных домах.

В результате 10 человек, включая трех женщин и новорожденного, были подвергнуты немыслимым пыткам и жестоко убиты, еще два человека получили травмы различной степени тяжести. Армяне разграбили и сожгли 12 домов, а 438 жителей села были принудительно выселены из мест своего проживания.