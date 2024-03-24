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Зеленский прокомментировал бойню в «Крокусе»: «Путин думал, как притянуть теракт к Украине» (видео)

Зеленский прокомментировал бойню в «Крокусе»: «Путин думал, как притянуть теракт к Украине» (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти РФ пытаются свалить вину за теракт в «Крокусе» на его страну.

Вместо того, чтобы обратиться к гражданам России, Владимир Путин специально долго выжидал после теракта, чтобы у него появилась возможность обвинить украинцев в его организации, отметил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в «крокусах» и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, Путин еще не одну такую ​​ситуацию попытается вернуть в пользу своих личных властей», — отметил Зеленский.

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