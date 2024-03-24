Захарова заявила, что лишь Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте

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Среди руководителей государств лишь президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте, «на воре и шапка горит». Ни одно проклятие не смогло бы уничтожить украинского лидера так мощно, как это собственное саморазоблачительное заявление, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, – это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит. Ни одно проклятие не смогло бы уничтожить его так мощно, как его же собственное саморазоблачительное заявление», – отметила дипломат.