Агаларов рассказал о том, как террористы пробрались в «Крокус сити»

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Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал произошедший в концертном зале теракт. Он вместе с сыном Эмином и директором филиала Романом Грачевым снова приехали на место ЧП.

«Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило», — сказал Агаларов телеканалу РБК.

По его словам, террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. «С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются «контролеры», — сказал Араз Агаларов. Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.