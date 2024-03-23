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В России освободили членов банды из-за участия в войне в Украине

В России освободили членов банды из-за участия в войне в Украине

В России за участие в войне в Украине свободу получили двое членов известной банды «Цапков». Они сидели за убийства, но теперь получили освобождение после вербовки в ЧВК «Вагнер», сообщают российские СМИ.

Речь идет о Вячеславе Рябцеве по прозвищу Буба и Андрее Быкове по прозвищу Бык. Рябцев после участия в боях сейчас на свободе и живет в Краснодарском крае. Быков проходит лечение после сильного ранения где-то в «ЛДНР».

Оба сидели за убийство 12 человек в кубанской станице Кущевской. Среди убитых – младенец младше года.

Рябцева и Быкова, которые участвовали в расправе, приговорили к 20 годам колонии.

Отметим, что слухи о вербовке членов банды «цапков» на войну ходили слухи уже давноВ России освободили членов банды из-за участия в войне в Украине. Кубанские СМИ задавали в июне 2023 года об этом вопрос Пригожину, однако он отказался отвечать, служат ли у него осужденные члены ОПГ.

 

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