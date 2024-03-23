В Латвии запретили приносить цветы к посольству РФ

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Полиция Латвии запрещает местным жителям приносить цветы в знак солидарности с народом России в связи с терактом в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске. Об этом сообщило российское посольство в Риге.

«В знак поддержки России и семей погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге. Вот только местным «блюстителям порядка», судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю – латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв чудовищного теракта», – говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Посольство России в Латвии также раскритиковало власти страны за отсутствие соболезнований семьям погибших и осуждения теракта. «Все это наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны», – отмечается в тексте.