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Хавьер Милей поздравил Президента Ильхама Алиева

Хавьер Милей поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Аргентины Хавьер Милей направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Меня очень порадовало, что недавно между министрами иностранных дел наших стран состоялся весьма продуктивный телефонный разговор, который послужил развитию наших двусторонних отношений.

Хочу еще раз подчеркнуть, что, опираясь на принципы дружбы и уважения, составляющие основу наших отношений, я буду продолжать усердно работать над укреплением нашего двустороннего сотрудничества и экономических связей в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших стран.

Еще раз передаю вам мои самые искренние поздравления с новым президентским сроком и пользуюсь случаем, чтобы выразить свое глубокое уважение и почтение».

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