Блинкен о теракте в Москве

219 Просмотров

Госсекретарь США Блинкен осудил теракт в Москве и заявил о «солидарности с народом России».

«Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнюю смертоносную террористическую атаку в Москве. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всех, кто пострадал от этого чудовищного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события», – цитирует Блинкена сайт Госдепа.

США уже вчера осуждали теракт, а с ними и другие страны мира.