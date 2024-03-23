Эрдоган готов развивать сотрудничество с Россией в сфере антитеррора

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и выразил соболезнования в связи с терактом и гибелью людей в «Крокус сити холле».

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил господину Путину свою глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом в Москве. Президент Эрдоган самым резким образом осудил этот подлый террористический акт, совершенный против невинных людей, и выразил соболезнования и пожелания терпения российскому народу», – говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Отмечается, что в ходе разговора «Эрдоган заявил, что нападение в Подмосковье продемонстрировало необходимость как можно скорее завершить мирным путем кризисы в регионе». «Он указал, что Турция готова развивать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, понимая необходимость противодействия всем его видам и проявлениям без исключений», – говорится в сообщении.