Суд в Испании постановил временно приостановить работу Telegram в стране

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Судья Национальной судебной коллегии Сантьяго Педрас распорядился в качестве меры по обеспечению иска приостановить работу приложения для обмена сообщениями Telegram в Испании, сообщает ТАСС.

По информации, постановление суда связано с иском, который был подан медиакомпаниями Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus из-за предполагаемого несанкционированного использования аудиовизуального контента, защищенного авторским правом. Педрас принял решение в рамках запроса о мерах предосторожности, на которых настаивали компании, чтобы деятельность мессенджера в Испании была парализована на время проведения расследования.

Как заверяет агентство, судья приказал временно заблокировать Telegram, поскольку не получил ответа на запрошенную информацию.

Пока мессенджер на территории Испании все еще работает.

Решение принято на том основании, что мессенджер якобы использует защищенный авторскими правами контент, но администрация не предоставила суду информацию по этому вопросу.