Исполнители теракта пытались бежать в Беларусь?

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Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что беларусские спецслужбы помогали ловить преступников, чтобы не дать террористам уйти через «нашу общую границу».

«Активное взаимодействие с пятницы осуществляется по линии специальных служб. Руководитель Комитета госбезопасности находится в прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей минувшей ночью было не дать террористам пойти через нашу общую границу. Такая задача выполнена»,

– отметил Крутой.

Напомним, что ранее Путин заявил, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины.