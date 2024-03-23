WP: предупреждение посольства США об атаках в РФ было отчасти основано на данных об ИГ

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Американские должностные лица утверждают, что опубликованное в начале марта предупреждение на сайте посольства США в Москве о подготовке вылазок экстремистов в столице было частично основано на разведывательных данных об ответвлении террористической группировки «Исламское государство». Такая версия приводится в статье газеты The Washington Post.

В ней констатируется, что 7 марта американское диппредставительство в Москве сообщило, что отслеживает сообщения, согласно которым «у экстремистов есть планы атак на большие скопления людей в Москве, включая концерты». Посольство тогда рекомендовало гражданам США «избегать больших скоплений людей в следующие 48 часов».

«Как сообщили The Washington Post два должностных лица США на условиях анонимности, предупреждение было частично основано на данных разведки о возможных действиях в России со стороны ответвления «Исламского государства» в Афганистане и Пакистане – «Исламского государства в Хорасане». Другие посольства западных стран повторили это предупреждение», – утверждается в материале издания.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в пятницу заявила, что США в марте якобы поделились с российскими властями информацией о готовившемся в Москве теракте.