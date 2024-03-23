МИД: Погибший в «Крокус Сити Холл» Вугар Гусейнов не являлся гражданином Азербайджана (фото) |
Стрельба в Crocus City Hall: более 110 человек погибли (обновлено, фото, видео) |
Глава ФСБ в докладе Путину: «Все террористы задержаны» |
Таджикистан опровергает информацию о причастности своих граждан к теракту |
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи |
Араз и Эмин Агаларовы находятся на месте теракта (обновлено) |
В МИД Украины отвергли обвинения России в организации теракта в «Крокусе» |
Слухи о причастности ДАИШ к теракту в «Крокусе» – фейк (обновлено) |
При пожаре в «Крокусе» сгорел музей Муслима Магомаева |
Главное Мир

WP: предупреждение посольства США об атаках в РФ было отчасти основано на данных об ИГ

WP: предупреждение посольства США об атаках в РФ было отчасти основано на данных об ИГ

Американские должностные лица утверждают, что опубликованное в начале марта предупреждение на сайте посольства США в Москве о подготовке вылазок экстремистов в столице было частично основано на разведывательных данных об ответвлении террористической группировки «Исламское государство». Такая версия приводится в статье газеты The Washington Post.

В ней констатируется, что 7 марта американское диппредставительство в Москве сообщило, что отслеживает сообщения, согласно которым «у экстремистов есть планы атак на большие скопления людей в Москве, включая концерты». Посольство тогда рекомендовало гражданам США «избегать больших скоплений людей в следующие 48 часов».

«Как сообщили The Washington Post два должностных лица США на условиях анонимности, предупреждение было частично основано на данных разведки о возможных действиях в России со стороны ответвления «Исламского государства» в Афганистане и Пакистане – «Исламского государства в Хорасане». Другие посольства западных стран повторили это предупреждение», – утверждается в материале издания.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в пятницу заявила, что США в марте якобы поделились с российскими властями информацией о готовившемся в Москве теракте.

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган готов развивать сотрудничество с Россией в сфере антитеррора
Мир

Эрдоган готов развивать сотрудничество с Россией в сфере антитеррора

2024/03/23, 19:45
Суд в Испании постановил временно приостановить работу Telegram в стране
Мир

Суд в Испании постановил временно приостановить работу Telegram в стране

2024/03/23, 19:30
В образовательных учреждениях с 1 сентября будут вывешивать флаг России
Мир

В образовательных учреждениях с 1 сентября будут вывешивать флаг России

2024/03/23, 19:16
Исполнители теракта пытались бежать в Беларусь?
Мир

Исполнители теракта пытались бежать в Беларусь?

2024/03/23, 19:05
Общая сумма ущерба «Крокусу» превышает 120 млн долларов
Мир

Общая сумма ущерба «Крокусу» превышает 120 млн долларов

2024/03/23, 18:53
В России звучат призывы вернуть смертную казнь
Мир

В России звучат призывы вернуть смертную казнь

2024/03/23, 18:40
WP: предупреждение посольства США об атаках в РФ было отчасти основано на данных об ИГ
Мир

WP: предупреждение посольства США об атаках в РФ было отчасти основано на данных об ИГ

2024/03/23, 18:28
В СК сообщили о 133 погибших в результате теракта в "Крокус сити холле"
Мир

В СК сообщили о 133 погибших в результате теракта в «Крокус сити холле»

2024/03/23, 17:56
Путин обратился к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити»: «Они двигались в сторону Украины» (обновлено/видео)
Мир

Путин обратился к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити»: «Они двигались в сторону Украины» (обновлено/видео)

2024/03/23, 17:55