Сахиба Гафарова выразила соболезнования главам законодательных органов России

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23 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письма соболезнования председателю Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Гафарова отметила, что потрясена известием о гибели мирных жителей в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Председатель Милли Меджлиса решительно осудила этот страшный теракт, от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила соболезнования народу и правительству России, родным погибших, пожелала выздоровления пострадавшим.