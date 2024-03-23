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Сахиба Гафарова выразила соболезнования главам законодательных органов России

Сахиба Гафарова выразила соболезнования главам законодательных органов России

23 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письма соболезнования председателю Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Гафарова отметила, что потрясена известием о гибели мирных жителей в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Председатель Милли Меджлиса решительно осудила этот страшный теракт, от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила соболезнования народу и правительству России, родным погибших, пожелала выздоровления пострадавшим.

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