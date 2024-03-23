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Эрдоган выразил соболезнования России

Эрдоган выразил соболезнования России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнование в связи с произошедшим накануне, 22 марта, терактом в подмосковном «Крокус сити холле».

Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Глава МИД Турции позвонил Сергею Лаврову, и от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана передал соболезнования народу России в связи с трагедией в «Крокус сити холле», и выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта», — сообщила дипломат.

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