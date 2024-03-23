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Чипированный Маском пациент опубликовал свой первый пост в X силой мысли

Чипированный Маском пациент опубликовал свой первый пост в X силой мысли

Парализованный Ноланд Арбо, в голову которого имплантировали мозговой чип Neuralink Telepathy, опубликовал свой первый пост в X. Для его написания он использовал лишь силу мысли, заявил Илон Маск.

Арбо стал первым человеком, написавшим пост с помощью технологии чтения мыслей. В своем сообщении Арбо в шутку отметил, что его аккаунт в X был заблокирован из-за ошибочного распознавания его как бота, однако благодаря вмешательству Маска и администрации соцсети его страница была восстановлена.

29-летний Нолан Арбо оказался парализован ниже шеи в результате несчастного случая, произошедшего восемь лет назад. С помощью имплантата Telepathy Арбо теперь может взаимодействовать с компьютером без использования традиционных устройств ввода, таких как мышь и клавиатура.

Первая операция по вживлению нейрочипа Telepathy была проведена Neuralink 28 января 2024 года. Она прошла быстро и без осложнений, а уже через сутки пациент прошел контрольное обследование и был выписан. По словам Арбо, не стоит бояться подобных процедур, в случае если кому-то выпадет возможность проведения такой операции.

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