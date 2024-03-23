В Таджикистане заявили, что трое граждан, о которых писали СМИ, не причастны к теракту

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Трое граждан Таджикистана, копии якобы ориентировок на которых были распространены в Telegram-каналах после теракта в Подмосковье, не причастны к совершению преступлений в России. Двое из них находятся в республике, один работает в России в Самаре. сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление МВД Таджикистана.

По данным ведомства, Риводжиддин Исломов и Махмадрасул Насриддинов «26 ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства».

Ведомство также опубликовало их фото. Еще один гражданин Рустам Назаров «в настоящее время работает водителем такси в Самаре», уточнили в МВД.