Стрельба в Crocus City Hall: более 110 человек погибли (обновлено, фото, видео) |
В списке погибших в «Крокус Сити Холл» есть азербайджанец (фото) |
Глава ФСБ в докладе Путину: «Все террористы задержаны» |
Таджикистан опровергает информацию о причастности своих граждан к теракту |
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи |
Араз и Эмин Агаларовы находятся на месте теракта (обновлено) |
В МИД Украины отвергли обвинения России в организации теракта в «Крокусе» |
Слухи о причастности ДАИШ к теракту в «Крокусе» – фейк (обновлено) |
При пожаре в «Крокусе» сгорел музей Муслима Магомаева |
Главное Мир

Решением суда в Испании остановят работу Telegram

Решением суда в Испании остановят работу Telegram

Судья Национальной судебной коллегии Сантьяго Педрас распорядился в качестве меры по обеспечению иска приостановить работу приложения для обмена сообщениями Telegram в Испании, сообщает Europa Press.

Постановление суда связано с иском, который был подан медиакомпаниями Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus из-за предполагаемого несанкционированного использования аудиовизуального контента, защищенного авторским правом. Педрас принял решение в рамках запроса о мерах предосторожности, на которых настаивали компании, чтобы деятельность мессенджера в Испании была парализована на время проведения расследования.

Как заверяет агентство, судья приказал временно заблокировать Telegram, поскольку не получил ответа на запрошенную информацию.

Теги:
Из этой рубрики
Стрельба в Crocus City Hall: более 110 человек погибли (обновлено, фото, видео)
Мир

Стрельба в Crocus City Hall: более 110 человек погибли (обновлено, фото, видео)

2024/03/23, 13:52
Соцсеть Трампа Truth Social выйдет на биржу
Мир

Соцсеть Трампа Truth Social выйдет на биржу

2024/03/23, 13:39
Решением суда в Испании остановят работу Telegram
Мир

Решением суда в Испании остановят работу Telegram

2024/03/23, 13:18
Маск поддержал Трампа смайлом
Мир

Маск поддержал Трампа смайлом

2024/03/23, 13:01
СК: Террористы применяли в "Крокус сити холл" легковоспламеняющуюся жидкость
Мир

СК: Террористы применяли в «Крокус сити холл» легковоспламеняющуюся жидкость

2024/03/23, 12:47
Глава ФСБ в докладе Путину: "Все террористы задержаны"
Мир

Глава ФСБ в докладе Путину: «Все террористы задержаны»

2024/03/23, 12:25
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Мир

Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана

2024/03/23, 12:16
Озвучены подробности задержания террориста, устроившего стрельбу в «Крокусе» (фото +18)
Мир

Озвучены подробности задержания террориста, устроившего стрельбу в «Крокусе» (фото +18)

2024/03/23, 12:00
Токаев проведет совещание с членами Совбеза Казахстана в связи с терактом в России
Мир

Токаев проведет совещание с членами Совбеза Казахстана в связи с терактом в России

2024/03/23, 11:23