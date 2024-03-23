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Озвучены подробности задержания террориста, устроившего стрельбу в «Крокусе» (фото +18)

Озвучены подробности задержания террориста, устроившего стрельбу в «Крокусе» (фото +18)

Правоохранители задержали двоих предполагаемых подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, остальных разыскивают. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

По предварительной информации, автомобиль марки «Рено», на котором передвигались подозреваемые, обнаружили в ночь на 23 марта в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию правоохранителей и попыталась скрыться.

В ходе преследования была открыта стрельба, автомобиль перевернулся. Одного подозреваемого задержали на месте, остальные побежали в лес. В ходе поисков примерно в 3.50 мск был найден и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных злоумышленников продолжается, к операции подключены все силовые ведомства, рассказал Хинштейн.

Он добавил, что в салоне автомобиля были найдены пистолет Макарова, магазин к автомату Калашникова и паспорта одной из стран Средней Азии.

Также депутат опубликовал фото оружия, найденного в машине предполагаемых террористов.

 

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