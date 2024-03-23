Таджикистан опровергает информацию о причастности своих граждан к теракту

344 Просмотров

МИД Таджикистана выпустило заявление на фоне данных о задержании граждан страны в Брянской области.

МИД обращает внимание «на необходимости ответственного отношения к распространению информации о причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту»

Там также сообщили, что «не получали от официальных властей РФ подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана». Ведомство просит опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России.