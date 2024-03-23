Си Цзиньпин направил соболезнования Путину в связи с терактом

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Председатель КНР Си Цзиньпин направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с террористическим нападением в «Крокус сити холле», сообщает «ТАСС» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Как уточняется, китайская сторона считает это ЧП «серьезным терактом».

Си Цзиньпин отметил, что китайские власти глубоко потрясены террористическим нападением в подмосковном «Крокус сити холле» и выражают твердую поддержку усилиям России по обеспечению безопасности.

«Я потрясен известием о серьезном террористическом нападении на концертный зал в Подмосковье, которое повлекло за собой большие жертвы».

По словам Си Цзиньпина, китайская сторона твердо поддерживает усилия российского правительства по поддержанию национальной безопасности и стабильности».