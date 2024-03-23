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Главное Мир

Правительство США частично приостановило работу

Правительство США частично приостановило работу

Федеральное правительство США частично приостановило работу из-за прекращения финансирования.

Как сообщает The Washington Post, шатдаун части правительственных ведомств началась в 00:01 23 марта.

В пятницу Палата представителей Конгресса США полного состава одобрила пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств в размере около $1,2 трлн на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября). После этого законопроект поступил на рассмотрение Сената – верхней палаты американского Конгресса.

Во избежание шатдауна Сенат до полуночи должен был проголосовать по документу, а президент США Джо Байден – подписать его. Однако голосование по законопроекту в пятницу так и не состоялось. При этом незадолго до полуночи лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что законодателям удалось достичь договоренностей по законопроекту.

Ожидается, что голосование по нему будет проведено в ближайшее время. Перед этим законодатели проголосуют по ряду предложенных представителями Республиканской партии поправок.

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