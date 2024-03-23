Депутат Госдумы чудом спасся из «Крокуса», но перенервничал и занемог

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Депутат Госдумы Айдар Метшин рассказал, что был в «Крокус сити холле» во время теракта и успел спастись за несколько минут до того, как в зал ворвались боевики. По информации SHOT, сейчас парламентарий плохо себя чувствует, у него давление под 200.

«Спасло то, что я был практически около сцены, второй ряд. Мы эвакуировались через сцену и служебный вход, а вскоре с боковых дверей зашли террористы и стали расстреливать тех, кто оказался на нашем месте. Мы уходили через служебный вход и не знали, будут нам в спину стрелять или нет», — рассказал депутат телеграм-каналу.