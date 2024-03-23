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Россия из-за теракта в «Крокусе» хочет созвать заседание СБ ООН

Россия из-за теракта в "Крокусе" хочет созвать заседание СБ ООН

Москва будет запрашивать заседание СБ ООН в связи с терактом в «Крокус сити холле» и требовать провести его ближайшее время. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24».

«Наши дипломаты будут поднимать этот вопрос [теракт в «Крокус сити холле»] в первую очередь на заседании Совета Безопасности [ООН], я уверен, что они будут требовать в ближайшее время провести заседание Совета Безопасности для того, чтобы разобрать все дела и получить от мирового большинства, от крупнейшей международной организации осуждение этих действий», – сказал он.

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